Радимов — о решении ФИФА: сейчас мы и проверим, кто из легионеров ждал этого
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал последнее решение ФИФА в деле иностранных футболистов.
«Сейчас мы и проверим, кто из легионеров ждал решения, чтобы уйти, а кто — нет. Сейчас мы всё поймём. С учётом того, что сейчас русских не особо любят ни в фигурном катании, ни где-то ещё, думаю, что такая практика с приостановкой контрактов может затянуться», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета.
По итогам сезона-2021/2022 чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».
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