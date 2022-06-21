Опубликован календарь нового сезона чемпионата России по футболу

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание начала отечественного чемпионата сезона-2022/2023. Старт первенства запланирован на 15-17 июля.

1-й тур (15-17 июля)



«Краснодар» – «Факел»

ЦСКА – «Урал»

«Динамо» – «Ростов»

«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»

«Ахмат» – «Спартак»

«Торпедо» – «Сочи»

«Оренбург» – «Крылья Советов»

«Химки» – «Зенит»



2-й тур (22-24 июля)



«Зенит» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Спартак»

ЦСКА – «Сочи»

«Динамо» – «Торпедо»

«Локомотив» – «Ростов»

«Ахмат» – «Факел»

«Оренбург» – «Урал»

«Химки» – «Пари Нижний Новгород»



3-й тур (29-31 июля)



«Зенит» – «Локомотив»

«Спартак» – «Оренбург»

«Ростов» – «Химки»

«Крылья Советов» – «Торпедо»

«Сочи» – «Ахмат»

«Пари Нижний Новгород» – ЦСКА

«Факел» – «Динамо»

«Урал» – «Краснодар»



4-й тур (5-7 августа)



«Ростов» – «Оренбург»

«Краснодар» – «Локомотив»

«Крылья Советов» – «Динамо»

ЦСКА – «Факел»

«Ахмат» – «Зенит»

«Сочи» – «Пари Нижний Новгород»

«Торпедо» – «Химки»

«Урал» – «Спартак»



5-й тур (12-14 августа)



«Зенит» – ЦСКА

«Спартак» – «Сочи»

«Динамо» – «Краснодар»

«Локомотив» – «Крылья Советов»

«Оренбург» – «Торпедо»

«Пари Нижний Новгород» – «Ростов»

«Факел» – «Урал»

«Химки» – «Ахмат»



6-й тур (19-21 августа)



«Зенит» – «Торпедо»

«Ростов» – «Сочи»

«Краснодар» – «Оренбург»

«Крылья Советов» – «Факел»

ЦСКА – «Ахмат»

«Динамо» – «Спартак»

«Урал» – «Пари Нижний Новгород»

«Химки» – «Локомотив»



7-й тур (26-28 августа)



«Ростов» – ЦСКА

«Локомотив» – «Оренбург»

«Ахмат» – «Крылья Советов»

«Сочи» – «Химки»

«Торпедо» – «Краснодар»

«Пари Нижний Новгород» – «Динамо»

«Факел» – «Спартак»

«Урал» – «Зенит»



8-й тур (2-4 сентября)



«Спартак» – «Зенит»

«Краснодар» – «Сочи»

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Динамо» – «Урал»

«Локомотив» – «Ахмат»

«Торпедо» – «Ростов»

«Оренбург» – «Химки»

«Пари Нижний Новгород» – «Факел»



9-й тур (9-11 сентября)



«Зенит» – «Оренбург»

«Ростов» – «Спартак»

ЦСКА – «Краснодар»

«Ахмат» – «Пари Нижний Новгород»

«Сочи» – «Динамо»

«Факел» – «Локомотив»

«Урал» – «Торпедо»

«Химки» – «Крылья Советов»



10-й тур (16-18 сентября)



«Спартак» – «Локомотив»

«Ростов» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Химки»

«Динамо» – «Зенит»

«Сочи» – «Факел»

«Торпедо» – ЦСКА

«Пари Нижний Новгород» – «Оренбург»

«Урал» – «Ахмат»



11-й тур (30 сентября – 2 октября)



«Зенит» – «Ростов»

«Крылья Советов» – «Краснодар»

«Локомотив» – «Урал»

«Ахмат» – «Динамо»

«Оренбург» – «Сочи»

«Пари Нижний Новгород» – «Спартак»

«Факел» – «Торпедо»

«Химки» – ЦСКА



12-й тур (7–9 октября)



«Спартак» – «Крылья Советов»

«Ростов» – «Краснодар»

ЦСКА – «Динамо»

«Сочи» – «Локомотив»

«Торпедо» – «Пари Нижний Новгород»

«Оренбург» – «Ахмат»

«Факел» – «Зенит»

«Урал» – «Химки»



13-й тур (14–16 октября)



«Ростов» – «Урал»

«Краснодар» – «Ахмат»

«Крылья Советов» – «Сочи»

ЦСКА – «Спартак»

«Динамо» – «Оренбург»

«Торпедо» – «Локомотив»

«Пари Нижний Новгород» – «Зенит»

«Химки» – «Факел»



14-й тур (21-23 октября)



«Зенит» – «Сочи»

«Спартак» – «Химки»

«Локомотив» – «Динамо»

«Ахмат» – «Торпедо»

«Оренбург» – ЦСКА

«Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

«Факел» – «Ростов»

«Урал» – «Крылья Советов»



15-й тур (28-30 октября)



«Спартак» – «Торпедо»

«Краснодар» – «Зенит»

«Крылья Советов» – «Пари Нижний Новгород»

«Динамо» – «Химки»

«Локомотив» – ЦСКА

«Ахмат» – «Ростов»

«Сочи» – «Урал»

«Оренбург» – «Факел»



16-й тур (4-6 ноября)



«Зенит» – «Ахмат»

«Ростов» – «Динамо»

ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»

«Сочи» – «Спартак»

«Торпедо» – «Крылья Советов»

«Факел» – «Краснодар»

«Урал» – «Локомотив»

«Химки» – «Оренбург»



17-й тур (11-13 ноября)



«Крылья Советов» – «Ростов»

«Динамо» – ЦСКА

«Локомотив» – «Спартак»

«Торпедо» – «Зенит»

«Оренбург» – «Краснодар»

«Пари Нижний Новгород» – «Ахмат»

«Урал» – «Факел»

«Химки» – «Сочи»



18-й тур (3-5 марта)



«Зенит» – «Пари Нижний Новгород»

«Спартак» – «Урал»

«Ростов» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Торпедо»

«Динамо» – «Крылья Советов»

«Ахмат» – «Оренбург»

«Сочи» – ЦСКА

«Факел» – «Химки»



19-й тур (10-12 марта)



«Зенит» – «Химки»

«Спартак» – «Факел»

«Ростов» – «Пари Нижний Новгород»

«Краснодар» – «Динамо»

ЦСКА – «Крылья Советов»

«Ахмат» – «Локомотив»

«Сочи» – «Оренбург»

«Торпедо» – «Урал»



1/8 финала Бетсити Кубка России



20-й тур (17-19 марта)



«Крылья Советов» – «Ахмат»

ЦСКА – «Зенит»

«Локомотив» – «Краснодар»

«Оренбург» – «Спартак»

«Пари Нижний Новгород» – «Торпедо»

«Факел» – «Сочи»

«Урал» – «Динамо»

«Химки» – «Ростов»



21-й тур (31 марта – 2 апреля)



«Зенит» – «Урал»

«Спартак» – «Ахмат»

«Ростов» – «Торпедо»

«Крылья Советов» – «Оренбург»

«Динамо» – «Сочи»

«Пари Нижний Новгород» – «Локомотив»

«Факел» – ЦСКА

«Химки» – «Краснодар»



22-й тур (7-9 апреля)



«Спартак» – «Динамо»

«Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»

ЦСКА – «Химки»

«Локомотив» – «Зенит»

«Ахмат» – «Урал»

«Сочи» – «Крылья Советов»

«Торпедо» – «Факел»

«Оренбург» – «Ростов»



23-й тур (14-16 апреля)



«Ростов» – «Зенит»

«Крылья Советов» – «Химки»

«Динамо» – «Пари Нижний Новгород»

«Сочи» – «Краснодар»

«Торпедо» – «Спартак»

«Оренбург» – «Локомотив»

«Факел» – «Ахмат»

«Урал» – ЦСКА



24-й тур (21-23 апреля)



«Зенит» – «Динамо»

«Спартак» – «Краснодар»

ЦСКА – «Локомотив»

«Ахмат» – «Сочи»

«Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов»

«Факел» – «Оренбург»

«Урал» – «Ростов»

«Химки» – «Торпедо»



25-й тур (28-30 апреля)



«Спартак» – «Ростов»

«Краснодар» – «Урал»

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Динамо» – «Факел»

«Локомотив» – «Химки»

«Ахмат» – ЦСКА

«Сочи» – «Торпедо»

«Оренбург» – «Пари Нижний Новгород»



26-й тур (5-7 мая)



«Зенит» – «Спартак»

«Ростов» – «Факел»

«Краснодар» – «Крылья Советов»

ЦСКА – «Оренбург»

«Локомотив» – «Сочи»

«Торпедо» – «Ахмат»

«Пари Нижний Новгород» – «Урал»

«Химки» – «Динамо»



27-й тур (12-14 мая)



«Зенит» – «Краснодар»

«Крылья Советов» – «Локомотив»

ЦСКА – «Торпедо»

«Динамо» – «Ахмат»

«Сочи» – «Ростов»

«Факел» – «Пари Нижний Новгород»

«Урал» – «Оренбург»

«Химки» – «Спартак»



28-й тур (19-21 мая)



«Спартак» – ЦСКА

«Краснодар» – «Ростов»

«Крылья Советов» – «Урал»

«Локомотив» – «Факел»

«Ахмат» – «Химки»

«Торпедо» – «Динамо»

«Оренбург» – «Зенит»

«Пари Нижний Новгород» – «Сочи»



29-й тур (26-28 мая)



«Спартак» – «Пари Нижний Новгород»

«Ростов» – «Ахмат»

«Краснодар» – ЦСКА

«Динамо» – «Локомотив»

«Сочи» – «Зенит»

«Торпедо» – «Оренбург»

«Факел» – «Крылья Советов»

«Химки» – «Урал»



30-й тур (3 июня)



«Зенит» – «Факел»

«Крылья Советов» – «Спартак»

ЦСКА – «Ростов»

«Локомотив» – «Торпедо»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Оренбург» – «Динамо»

«Пари Нижний Новгород» – «Химки»

«Урал» – «Сочи»

Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля.