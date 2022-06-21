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Опубликован календарь нового сезона чемпионата России по футболу

Опубликован календарь нового сезона чемпионата России по футболу
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Российская Премьер-Лига опубликовала расписание начала отечественного чемпионата сезона-2022/2023. Старт первенства запланирован на 15-17 июля.

1-й тур (15-17 июля)

«Краснодар» – «Факел»
ЦСКА – «Урал»
«Динамо» – «Ростов»
«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»
«Ахмат» – «Спартак»
«Торпедо» – «Сочи»
«Оренбург» – «Крылья Советов»
«Химки» – «Зенит»

2-й тур (22-24 июля)

«Зенит» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Спартак»
ЦСКА – «Сочи»
«Динамо» – «Торпедо»
«Локомотив» – «Ростов»
«Ахмат» – «Факел»
«Оренбург» – «Урал»
«Химки» – «Пари Нижний Новгород»

3-й тур (29-31 июля)

«Зенит» – «Локомотив»
«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Химки»
«Крылья Советов» – «Торпедо»
«Сочи» – «Ахмат»
«Пари Нижний Новгород» – ЦСКА
«Факел» – «Динамо»
«Урал» – «Краснодар»

4-й тур (5-7 августа)

«Ростов» – «Оренбург»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Динамо»
ЦСКА – «Факел»
«Ахмат» – «Зенит»
«Сочи» – «Пари Нижний Новгород»
«Торпедо» – «Химки»
«Урал» – «Спартак»

5-й тур (12-14 августа)

«Зенит» – ЦСКА
«Спартак» – «Сочи»
«Динамо» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Торпедо»
«Пари Нижний Новгород» – «Ростов»
«Факел» – «Урал»
«Химки» – «Ахмат»

6-й тур (19-21 августа)

«Зенит» – «Торпедо»
«Ростов» – «Сочи»
«Краснодар» – «Оренбург»
«Крылья Советов» – «Факел»
ЦСКА – «Ахмат»
«Динамо» – «Спартак»
«Урал» – «Пари Нижний Новгород»
«Химки» – «Локомотив»

7-й тур (26-28 августа)

«Ростов» – ЦСКА
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Сочи» – «Химки»
«Торпедо» – «Краснодар»
«Пари Нижний Новгород» – «Динамо»
«Факел» – «Спартак»
«Урал» – «Зенит»

8-й тур (2-4 сентября)

«Спартак» – «Зенит»
«Краснодар» – «Сочи»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» – «Урал»
«Локомотив» – «Ахмат»
«Торпедо» – «Ростов»
«Оренбург» – «Химки»
«Пари Нижний Новгород» – «Факел»

9-й тур (9-11 сентября)

«Зенит» – «Оренбург»
«Ростов» – «Спартак»
ЦСКА – «Краснодар»
«Ахмат» – «Пари Нижний Новгород»
«Сочи» – «Динамо»
«Факел» – «Локомотив»
«Урал» – «Торпедо»
«Химки» – «Крылья Советов»

10-й тур (16-18 сентября)

«Спартак» – «Локомотив»
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Химки»
«Динамо» – «Зенит»
«Сочи» – «Факел»
«Торпедо» – ЦСКА
«Пари Нижний Новгород» – «Оренбург»
«Урал» – «Ахмат»

11-й тур (30 сентября – 2 октября)

«Зенит» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Урал»
«Ахмат» – «Динамо»
«Оренбург» – «Сочи»
«Пари Нижний Новгород» – «Спартак»
«Факел» – «Торпедо»
«Химки» – ЦСКА

12-й тур (7–9 октября)

«Спартак» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Краснодар»
ЦСКА – «Динамо»
«Сочи» – «Локомотив»
«Торпедо» – «Пари Нижний Новгород»
«Оренбург» – «Ахмат»
«Факел» – «Зенит»
«Урал» – «Химки»

13-й тур (14–16 октября)

«Ростов» – «Урал»
«Краснодар» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Сочи»
ЦСКА – «Спартак»
«Динамо» – «Оренбург»
«Торпедо» – «Локомотив»
«Пари Нижний Новгород» – «Зенит»
«Химки» – «Факел»

14-й тур (21-23 октября)

«Зенит» – «Сочи»
«Спартак» – «Химки»
«Локомотив» – «Динамо»
«Ахмат» – «Торпедо»
«Оренбург» – ЦСКА
«Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
«Факел» – «Ростов»
«Урал» – «Крылья Советов»

15-й тур (28-30 октября)

«Спартак» – «Торпедо»
«Краснодар» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Пари Нижний Новгород»
«Динамо» – «Химки»
«Локомотив» – ЦСКА
«Ахмат» – «Ростов»
«Сочи» – «Урал»
«Оренбург» – «Факел»

16-й тур (4-6 ноября)

«Зенит» – «Ахмат»
«Ростов» – «Динамо»
ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»
«Сочи» – «Спартак»
«Торпедо» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Краснодар»
«Урал» – «Локомотив»
«Химки» – «Оренбург»

17-й тур (11-13 ноября)

«Крылья Советов» – «Ростов»
«Динамо» – ЦСКА
«Локомотив» – «Спартак»
«Торпедо» – «Зенит»
«Оренбург» – «Краснодар»
«Пари Нижний Новгород» – «Ахмат»
«Урал» – «Факел»
«Химки» – «Сочи»

18-й тур (3-5 марта)

«Зенит» – «Пари Нижний Новгород»
«Спартак» – «Урал»
«Ростов» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Торпедо»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Оренбург»
«Сочи» – ЦСКА
«Факел» – «Химки»

19-й тур (10-12 марта)

«Зенит» – «Химки»
«Спартак» – «Факел»
«Ростов» – «Пари Нижний Новгород»
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Сочи» – «Оренбург»
«Торпедо» – «Урал»

1/8 финала Бетсити Кубка России

20-й тур (17-19 марта)

«Крылья Советов» – «Ахмат»
ЦСКА – «Зенит»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Спартак»
«Пари Нижний Новгород» – «Торпедо»
«Факел» – «Сочи»
«Урал» – «Динамо»
«Химки» – «Ростов»

21-й тур (31 марта – 2 апреля)

«Зенит» – «Урал»
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Торпедо»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
«Динамо» – «Сочи»
«Пари Нижний Новгород» – «Локомотив»
«Факел» – ЦСКА
«Химки» – «Краснодар»

22-й тур (7-9 апреля)

«Спартак» – «Динамо»
«Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»
ЦСКА – «Химки»
«Локомотив» – «Зенит»
«Ахмат» – «Урал»
«Сочи» – «Крылья Советов»
«Торпедо» – «Факел»
«Оренбург» – «Ростов»

23-й тур (14-16 апреля)

«Ростов» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Химки»
«Динамо» – «Пари Нижний Новгород»
«Сочи» – «Краснодар»
«Торпедо» – «Спартак»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Факел» – «Ахмат»
«Урал» – ЦСКА

24-й тур (21-23 апреля)

«Зенит» – «Динамо»
«Спартак» – «Краснодар»
ЦСКА – «Локомотив»
«Ахмат» – «Сочи»
«Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Оренбург»
«Урал» – «Ростов»
«Химки» – «Торпедо»

25-й тур (28-30 апреля)

«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – «Урал»
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Динамо» – «Факел»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – ЦСКА
«Сочи» – «Торпедо»
«Оренбург» – «Пари Нижний Новгород»

26-й тур (5-7 мая)

«Зенит» – «Спартак»
«Ростов» – «Факел»
«Краснодар» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Оренбург»
«Локомотив» – «Сочи»
«Торпедо» – «Ахмат»
«Пари Нижний Новгород» – «Урал»
«Химки» – «Динамо»

27-й тур (12-14 мая)

«Зенит» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Торпедо»
«Динамо» – «Ахмат»
«Сочи» – «Ростов»
«Факел» – «Пари Нижний Новгород»
«Урал» – «Оренбург»
«Химки» – «Спартак»

28-й тур (19-21 мая)

«Спартак» – ЦСКА
«Краснодар» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Урал»
«Локомотив» – «Факел»
«Ахмат» – «Химки»
«Торпедо» – «Динамо»
«Оренбург» – «Зенит»
«Пари Нижний Новгород» – «Сочи»

29-й тур (26-28 мая)

«Спартак» – «Пари Нижний Новгород»
«Ростов» – «Ахмат»
«Краснодар» – ЦСКА
«Динамо» – «Локомотив»
«Сочи» – «Зенит»
«Торпедо» – «Оренбург»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Химки» – «Урал»

30-й тур (3 июня)

«Зенит» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Спартак»
ЦСКА – «Ростов»
«Локомотив» – «Торпедо»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Динамо»
«Пари Нижний Новгород» – «Химки»
«Урал» – «Сочи»

Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля.

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