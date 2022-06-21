Стало известно, когда сыграют ЦСКА и «Спартак» в розыгрыше РПЛ сезона-2022/2023

Сегодня, 21 июня, Российская Премьер-Лига опубликовала расписание соревнований сезона-2022/2023. Стало известно, что московские клубы ЦСКА и «Спартак» сыграют между собой в 13-м и 28-м туре.



Проведение матчей 13-го тура чемпионата России намечено на 14-16 октября 2022 года. Встречи 28-го тура пройдут 19-21 мая 2023 года. Старт нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на 15-17 июля.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо». ЦСКА по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а московский «Спартак» завершил прошлый розыгрыш турнира на 10-м месте.