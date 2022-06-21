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«Крылья Советов» рассматривают нападающего «Черноморца» Тимошенко на замену Сарвели

«Крылья Советов» рассматривают нападающего «Черноморца» Тимошенко на замену Сарвели
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«Крылья Советов» интересуются нападающим «Черноморца» Иваном Тимошенко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Самарский клуб видит в нём замену форварду Владиславу Сарвели, который уходит в «Сочи». Ранее сообщалось, что Сарвели в ближайшее время присоединится к сочинской команде на сборах.

В прошлом сезоне Тимошенко принял участие в 13 матчах ФНЛ-2 за «Черноморец» и забил 16 голов. Сарвели провёл за «Крылья Советов» 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 41 очко. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

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