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Марио Гётце перешёл в «Айнтрахт»

Марио Гётце перешёл в «Айнтрахт»
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Полузащитник ПСВ Марио Гётце перешел в «Айнтрахт». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что франкфуртский клуб заплатит за хавбека € 4 млн.

Гётце выступал за ПСВ с 2020 года. За это время хавбек принял участие в 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Ранее Гётце играл за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». В 2014-м Гётце, выступая в составе сборной Германии, стал автором единственного гола в матче финала чемпионата мира с Аргентиной.

Напомним, немецкая команда в завершившемся сезоне выиграла Лигу Европы, а нидерландский клуб занял второе место в своём национальном чемпионате.

Лучшие голы Марио Гётце за «ПСВ»:

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