Глава «ПСЖ»: не вели переговоров с Зиданом. Выбрали тренера, который больше подходит нам
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что клуб не вёл переговоров с бывшим наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
«Мы никогда не обсуждали с Зиданом возможное назначение на пост главного тренера. Мы выбрали специалиста, который больше подходит для того, что мы хотим сделать. Надеюсь, мы быстро придём к соглашению», — приводит слова Аль-Хелаифи Le Parisien.
Действующим главным тренером «ПСЖ» является аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Сообщалось, что тренер в ближайшее время покинет парижскую команду.
Напомним, Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.
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