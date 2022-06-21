Степан Томас сменил Юрия Вернидуба на посту тренера «Шерифа»

Хорватский специалист Степан Томас возглавил молдавский «Шериф». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.

За свою игровую карьеру Томас выиграл 13 титулов, включая девять чемпионских в Хорватии, Турции и России вместе с загребским «Динамо», турецкими «Галатасараем» и «Фенербахче», а также с казанским «Рубином».



В 2010 году начал тренерскую карьеру. Последним клубом Степана Томаса был «Гёзтепе».

Напомним, Вернидуб возглавил «Шериф» зимой 2021 года. Осенью того же года украинский специалист вывел тираспольскую команду в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в нокаут-раунде Лиги Европы. Ранее Вернидуб работал в запорожском «Металлурге», луганской «Заре» и солигорском «Шахтёре».