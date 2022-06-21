Юрист — о решении по легионерам РПЛ: есть несоответствие слов ФИФА и происходящего

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о последнем заявлении ФИФА. Организация разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостанавливать свои соглашения до лета 2023 года.



«Есть несоответствие слов ФИФА и происходящего. Решение мотивируется некой опасностью для легионеров, которых хотят спасти. Но фактически никакой опасности не существует. 7 марта такое же решение принималось при других обстоятельствах, тогда никто ничего не понимал – военная операция только началась, и это была эмоциональная реакция на произошедшее. Сейчас мы уже видим, что чемпионат России продолжается и сыграны десятки матчей. В чём опасность? При этом иностранцы и остаются, и играют, и приезжают в Россию. Тот же Рыбус. Он почему-то не спасается от какой-то сумасшедшей опасности, а просто переехал в другой московский клуб. ФИФА же упорно хочет его спасти. Даже без его желания. Именно это мне кажется неправильным. Вы скажите, что вводите санкции по политическим причинам, потому что Россия, допустим, плохая, и вот такое наказание. Тогда были бы понятны причины. Не нужно лицемерить. Не нужно говорить об опасности. Ни одного инцидента, связанного со зрителями или футболистами, не случилось», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.