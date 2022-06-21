«Зенит» — «Нижний Новгород»: Малком открыл счёт

В матче Кубка Матч Премьер «Зенит» встречается с «Нижним Новгородом». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. К 33-й минуте счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Нижний Новгород».

На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Малком. Футболист подобрал отскок перед штрафной, развернулся и нанёс удар в дальний угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот.

Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.