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Индзаги продлил контракт с «Интером» до 2024 года

Индзаги продлил контракт с «Интером» до 2024 года
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги продлил контракт с миланским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри».

Новое соглашение наставника с командой рассчитано до лета 2024 года.Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Лацио». Он сумел завоевать с «Интером» Суперкубок и Кубок Италии. В минувшем сезоне Серии А «Интер» финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата, уступив чемпионство «Милану».

Подопечные Индзаги после 38 сыгранных матчей набрали 84 очка. Предыдущий контракт 46-летнего итальянского тренера с «Интером» был рассчитан до лета 2023 года. Сам Индзаги в качестве игрока становился чемпионом в составе «Лацио».

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