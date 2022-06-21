Индзаги продлил контракт с «Интером» до 2024 года
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги продлил контракт с миланским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри».
Новое соглашение наставника с командой рассчитано до лета 2024 года.Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Лацио». Он сумел завоевать с «Интером» Суперкубок и Кубок Италии. В минувшем сезоне Серии А «Интер» финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата, уступив чемпионство «Милану».
Подопечные Индзаги после 38 сыгранных матчей набрали 84 очка. Предыдущий контракт 46-летнего итальянского тренера с «Интером» был рассчитан до лета 2023 года. Сам Индзаги в качестве игрока становился чемпионом в составе «Лацио».
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
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