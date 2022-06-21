«Реал» и «ПСЖ» интересуются 20-летним нападающим «Реймса»
Поделиться
20-летний форвард «Реймса» Уго Экитике может перейти в «Реал» или «ПСЖ», хотя «Ньюкасл» всё ещё является лидером в гонке за приобретение футболиста. Об этом сообщает L'Équipe.
По информации источника, «Ньюкасл» уже сделал предложение «Реймсу» в размере € 36 млн и € 10 млн бонусами, но договорённость между клубами ещё не достигнута.
В связи с этим мадридский «Реал» проявляет интерес к Экитике после срыва трансфера звёздного нападающего Килиана Мбаппе, тогда как «ПСЖ» ещё предстоит согласовать потенциальную сделку с новым главным тренером Кристофом Галтье.
В сезоне-2021/2022 Экитике провёл 26 матчей за «Реймс» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Он неоднократно вызывался в молодёжную сборную Франции.
Комментарии
- 21 июня 2022
-
22:43
-
22:40
-
22:26
-
22:21
-
22:19
-
22:11
-
22:06
-
22:04
-
21:47
-
21:35
-
21:29
-
21:15
-
21:14
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:44
-
20:35
-
20:20
-
20:05
-
19:55
-
19:48
-
19:39
-
19:34
-
19:18
-
19:10
-
18:48
-
18:43
-
18:34
-
18:26
-
18:25
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
18:04
Партнерский контент