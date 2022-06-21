«Реал» и «ПСЖ» интересуются 20-летним нападающим «Реймса»

20-летний форвард «Реймса» Уго Экитике может перейти в «Реал» или «ПСЖ», хотя «Ньюкасл» всё ещё является лидером в гонке за приобретение футболиста. Об этом сообщает L'Équipe.



По информации источника, «Ньюкасл» уже сделал предложение «Реймсу» в размере € 36 млн и € 10 млн бонусами, но договорённость между клубами ещё не достигнута.



В связи с этим мадридский «Реал» проявляет интерес к Экитике после срыва трансфера звёздного нападающего Килиана Мбаппе, тогда как «ПСЖ» ещё предстоит согласовать потенциальную сделку с новым главным тренером Кристофом Галтье.



В сезоне-2021/2022 Экитике провёл 26 матчей за «Реймс» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Он неоднократно вызывался в молодёжную сборную Франции.