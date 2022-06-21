«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в матче предсезонного турнира в серии пенальти

В матче Кубка Матч Премьер «Зенит» встречался с «Нижним Новгородом». Игра прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» в серии пенальти (1:1, 5:3 — по пенальти).
На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Малком. Футболист подобрал отскок перед штрафной, развернулся и нанёс удар в дальний угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот. На 39-й минуте защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук забил ответный гол в ворота санкт-петербургского клуба. В серии пенальти успешнее оказались игроки «Зенита».
Таким образом, «Зенит» набрал два очка, на счету нижегородской команды одно очко.
Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля.
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