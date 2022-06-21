Президент «Бордо»: клуб не сможет существовать в третьем дивизионе

Президент «Бордо» Жерар Лопес высказался о переводе клуба в Национальную лигу Франции.



«Это была бы катастрофа. Учитывая все затраты и структуру этой лиги, «Бордо» бы просто не смог продолжить существование», – цитирует Жерара Лопеса L'Équipe.



В сезоне-2021/2022 «Бордо» занял последнее, 20-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, вылетев во второй дивизион по спортивному принципу. Напомним, причиной перевода в третий дивизион стали финансовые нарушения, допущенные руководством «Бордо». Клуб воспользовался правом обжалования решения финансового надзорного органа французского футбола



«Бордо» является одним из самых титулованных клубов Франции. «Жирондинцы» шесть раз становились чемпионами страны и четыре раза выигрывали национальный кубок.