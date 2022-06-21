Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча предсезонного турнира с «Нижним Новгородом» (1:1, 5:3 — по пенальти).



«Хороший первый тайм, во втором было больше сумбура. В атаке создавали много, но не забили достаточное количество голов, чтобы победить. Обошлись без травм, что важно. Продолжим готовиться к сезону. Хороший матч, болельщикам понравилось», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Малком. Футболист подобрал отскок перед штрафной, развернулся и нанёс удар в дальний угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот. На 39-й минуте защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук забил ответный гол в ворота санкт-петербургского клуба. В серии пенальти успешнее оказались игроки «Зенита». «Зенит» набрал два очка, на счету нижегородской команды одно очко.