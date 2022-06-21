Семак оценил игру Бакаева в дебютном матче за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление полузащитника Зелимхана Бакаева в дебютной игре.
«Ему было сложнее проявить себя, чем тем, кто играл в первом тайме. Мы прекрасно знаем его сильные стороны, много двигался, старался обострять. По желанию по отдаче вопросов нет. Но с точки зрения сыгранности ему проявить себя сложно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.
Сегодня Бакаев дебютировал в составе петербургской команды. Это произошло в матче Кубка Матч Премьер с «Нижним Новгородом». Хавбек появился на поле после перерыва.
- 21 июня 2022
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