В «Зените» отреагировали на информацию, что Барриос хочет приостановить контракт с клубом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, согласно которой полузащитник Вильмар Барриос рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить свой контракт с санкт-петербургским клубом на год.

«Мы ждём Барриоса завтра. У меня нет информации о приостановке контракта. Мы с ним на связи. До сегодняшнего дня я никаких новостей не получал. Ждём его завтра», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, действующий контракт Барриоса с «Зенитом» истекает летом 2026 года. 28-летний колумбийский футболист выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. В минувшем сезоне Вильмар Барриос провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу, не отметившись забитыми голами.