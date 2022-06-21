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Газизов: по трансферу Агаларова нет никаких дедлайнов. Мы ведём переговоры

Газизов: по трансферу Агаларова нет никаких дедлайнов. Мы ведём переговоры
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего команды Гамида Агаларова.

«По трансферу Гамида нет никаких дедлайнов, всё будет в рамках трансферного окна. Пока он в команде. Да, мы ведём переговоры, но это не финальное решение. Есть ещё и другая сторона, которая принимает решение. Топ-клуб? Я не буду называть сейчас команды», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. Ранее отец футболиста Руслан Агаларов заявлял, что его сын хочет попробовать себя в другой команде. Стало известно, что Гамид Агаларов не перейдёт в «Зенит».

«Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Футбольную национальную лигу.

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