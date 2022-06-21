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«Челси» может отдать Кепу в аренду «Ницце»

«Челси» может отдать Кепу в аренду «Ницце»
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27-летний вратарь «Челси» и сборной Испании Кепа Аррисабалага может перейти в «Ниццу» на правах аренды. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «Ницца» заинтересована в приобретении нового качественного голкипера после ухода бывшего вратаря команды Вальтера Бенитеса в ПСВ.

«Ницца» активировала право выкупа основного голкипера команды Марцина Булки, который был арендован у «ПСЖ» на протяжении сезона-2021/2022. Теперь клуб находится в поисках второго вратаря и всерьёз рассматривает кандидатуру Кепы.

«Челси» купил Кепу у «Атлетика» из Бильбао летом 2018 года за € 80 млн, когда в испанце был заинтересован «Реал». Карьера Аррисабалаги в Англии получается сложной, и сейчас основным выбором главного тренера лондонцев Томаса Тухеля является другой вратарь – Эдуард Менди, приобретённый у «Ренна».

В сезоне-2021/2022 Кепа провёл 15 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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