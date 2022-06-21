Орлов: Дзюба ещё мог бы помочь российской команде, но хочет хорошо зарабатывать

Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».
«Нет, я не расстроился, что Дзюба переходит в «Фенербахче». Это его выбор. «Фенербахче» — очень популярный клуб, одна из лучших команд Турции. Болельщиков там всегда много, и это для Дзюбы вызов. Пожелаем ему успехов. Дзюба ещё мог бы помочь российской команде, но он хочет хорошо зарабатывать. У него другие цели. Контракт € 2,5 млн? Очень хороший контракт», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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