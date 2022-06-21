Орлов оценил перспективы Бакаева в «Зените»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».



«Бакаев – первый ингуш в «Зените». Он очень хотел здесь оказаться, и агенты давно начали говорить с «Зенитом». Если парень хочет, надо дать шанс. Почему нет? Ему надо конкурировать с Малкомом, который тоже левша. Мы не знаем, какой потолок возможностей у Зелимхана, поэтому не надо ему обрубать крылья. Надо сказать ему: «Давай, Бакаев, прояви себя». Может, в этой конкуренции он необыкновенно вырастет. Все будут рады.



Примет ли Бакаева Вираж? Во-первых, Бакаев ушёл из «Спартака». Он сказал: «Не хочу я быть с вами». И это важно для Виража. Он отказался от «Спартака», в котором вырос. Если Зелимхан начнёт старательно играть, забивать, к нему великолепно будут относиться болельщики.



Что касается слов «Спартака» про слишком большие запросы Бакаева, то подобное всегда говорят, когда человек уходит. Про Дзюбу ведь тоже говорили, что он сам виноват. А когда послушаешь Дзюбу – к нему просто плохо относились. Думаю, и с Бакаевым так же поступали. Да ему не давали играть. Мы, эксперты, всё время удивлялись, почему Бакаев не с первых минут выходит в «Спартаке». Это было удивительно. Поэтому он выразил своё недоверие к руководству «Спартака», — сказал Орлов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Такой футбол».