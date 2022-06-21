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Определились первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу U19

Определились первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу U19
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Сегодня, 21 июня, состоялся третий день чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет. Турнир проходит в Словакии. В этот день соревнований были сыграны два матча в группе A.

В первом матче игрового дня Словакия принимала Италию. Встреча завершилась минимальной победой номинальных гостей со счётом 1:0. Единственным голом в матче отметился форвард «Наполи» Джузеппе Амброзино, поразивший ворота соперника на 33-й минуте.

Во втором игровом слоте Румыния встречалась с Францией. Матч также завершился победой номинальных гостей поля – 2:1. Уже к 20-й минуте встречи Франция повела со счётом 2:0 – голами отличились Лум Чауна из «Ренна» и Мартен Аделин из «Реймса». Румыны смогли ответить только на 82-й – мяч в ворота соперника забил Андрей Коубиш, однако этого не хватило даже для ничьей.

Таким образом, Франция и Италия гарантировали себе выход в плей-офф, тогда как Румыния и Словакия покидают турнир.

Уже завтра, 22 июня, пройдёт второй тур в группе B – Израиль сыграет с Австрией, а Англия – с Сербией.

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