Садио Мане: когда агент сказал об интересе «Баварии», я обрадовался. Сразу увидел себя там
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, прошедший медосмотр перед трансфером в «Баварию», признался, что долго не раздумывал над предложением немецкого клуба.
«Когда агент впервые сказал мне об интересе со стороны «Баварии», я обрадовался. Я сразу увидел себя там. Для меня это правильный клуб в нужное время. Агент сказал, что были и другие запросы, но я сразу почувствовал, что должен выбрать «Баварию». Мне понравился спортивный проект этого клуба.
«Бавария» — одна из крупнейших команд мира, которая всегда борется за трофеи. Так что приехать сюда — хорошая идея и верное решение», — приводит слова Мане Bild.
Ранее появлялась информация о том, что английский и немецкий клубы согласовали трансфер Садио Мане за € 40 млн.
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