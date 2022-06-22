Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Садио Мане: когда агент сказал об интересе «Баварии», я обрадовался. Сразу увидел себя там

Садио Мане: когда агент сказал об интересе «Баварии», я обрадовался. Сразу увидел себя там
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, прошедший медосмотр перед трансфером в «Баварию», признался, что долго не раздумывал над предложением немецкого клуба.

«Когда агент впервые сказал мне об интересе со стороны «Баварии», я обрадовался. Я сразу увидел себя там. Для меня это правильный клуб в нужное время. Агент сказал, что были и другие запросы, но я сразу почувствовал, что должен выбрать «Баварию». Мне понравился спортивный проект этого клуба.

«Бавария» — одна из крупнейших команд мира, которая всегда борется за трофеи. Так что приехать сюда — хорошая идея и верное решение», — приводит слова Мане Bild.

Ранее появлялась информация о том, что английский и немецкий клубы согласовали трансфер Садио Мане за € 40 млн.

Новость по теме
Салихамиджич — о Мане: гордимся, что смогли привезти в Мюнхен мировую звезду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022