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Мане: Левандовски? Я не из тех, кто сосредоточивается на таких вещах. Я тут ради «Баварии»

Мане: Левандовски? Я не из тех, кто сосредоточивается на таких вещах. Я тут ради «Баварии»
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, прошедший медосмотр перед трансфером в «Баварию», не стал комментировать ситуацию с возможным уходом форварда Роберта Левандовского из немецкого клуба.

«Что касается Левандовского, я не из тех игроков, которые сосредоточиваются на таких вещах. Я здесь ради «Баварии». Я сделаю всё, чтобы выигрывать трофеи вместе с товарищами по команде», — приводит слов Мане Bild.

Напомним, 30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

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