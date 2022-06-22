Мане: Левандовски? Я не из тех, кто сосредоточивается на таких вещах. Я тут ради «Баварии»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, прошедший медосмотр перед трансфером в «Баварию», не стал комментировать ситуацию с возможным уходом форварда Роберта Левандовского из немецкого клуба.



«Что касается Левандовского, я не из тех игроков, которые сосредоточиваются на таких вещах. Я здесь ради «Баварии». Я сделаю всё, чтобы выигрывать трофеи вместе с товарищами по команде», — приводит слов Мане Bild.



Напомним, 30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.