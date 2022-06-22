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Кавани может стать партнёром Фалькао в «Райо Вальекано»

Кавани может стать партнёром Фалькао в «Райо Вальекано»
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35-летний форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани предложил свои услуги испанскому клубу «Райо Вальекано». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, главная проблема потенциального трансфера Кавани в «Райо Вальекано» заключается в зарплате уругвайца. В случае подписания форварда в испанский клуб она станет существенно меньше, чем в «Манчестер Юнайтед».

Ранее манкунианцы объявили об уходе игрока из клуба по окончании сезона-2021/2022 из-за истечения контракта.

Напомним, перед сезоном-2021/2022 к «Райо Вальекано» присоединился знаменитый форвард Радамель Фалькао, чей контракт истекает лишь в 2023 году. Таким образом, в команде может образоваться связка звёздных нападающих Кавани и Фалькао.

В сезоне-2021/2022 Кавани провёл 20 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Стоит отметить, что уругваец пропустил большую часть сезона из-за травм.

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