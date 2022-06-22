Семак оценил выступление Чистякова и Адамова в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление защитника Арсена Адамова в матче с «Нижним Новгородом» (1:1, 5:3 — по пенальти).
«Адамов хорошо выглядел в плане функционального состояния, достаточно легко двигался. Было видно, что тому же Чистякову после операции и паузы нужно поменьше играть. Держали на пульсе интенсивность игры, состояние футболистов. Арсену выпала честь сыграть 90 минут, думаю, он не расстроился», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Малком. Футболист подобрал отскок перед штрафной, развернулся и нанёс удар в дальний угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот. На 39-й минуте защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук забил ответный гол в ворота санкт-петербургского клуба. В серии пенальти успешнее оказались игроки «Зенита». «Зенит» набрал два очка, на счету нижегородской команды одно очко.
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