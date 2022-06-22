«Монако» согласовал с «Ливерпулем» трансфер форварда Минамино

Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино продолжит карьеру в «Монако», сообщает Sky Sports.



По информации источника, монегаски согласовали трансфер японского нападающего с «Ливерпулем». «Монако» заплатит за переход Минамино € 18 млн. Ожидается, что контракт форварда с «Монако» будет рассчитан на пять лет.



Напомним, Минамино перешёл в «Ливерпуль» в 2020 году. В минувшем сезоне 27-летний японский форвард принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2015 года Минамино вызывается в национальную команду Японии.



«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 92 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

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