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«Монако» согласовал с «Ливерпулем» трансфер форварда Минамино

«Монако» согласовал с «Ливерпулем» трансфер форварда Минамино
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Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино продолжит карьеру в «Монако», сообщает Sky Sports.

По информации источника, монегаски согласовали трансфер японского нападающего с «Ливерпулем». «Монако» заплатит за переход Минамино € 18 млн. Ожидается, что контракт форварда с «Монако» будет рассчитан на пять лет.

Напомним, Минамино перешёл в «Ливерпуль» в 2020 году. В минувшем сезоне 27-летний японский форвард принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2015 года Минамино вызывается в национальную команду Японии.

«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 92 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

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