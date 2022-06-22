Стали известны детали перехода Лукаку из «Челси» в «Интер»

29-летний форвард «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пройдёт медицинское обследование для перехода в миланский «Интер» на правах годичной аренды на следующей неделе. Журналист Фабрицио Романо сообщил о подробностях потенциального трансфера на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, «Интер» заплатит «Челси» € 8 млн за трансфер бельгийца, и ещё € 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Заработная плата Лукаку будет составлять € 8 млн, а не € 12 млн в год, как было прежде. В контракт не будет включено право выкупа.



Лукаку пополнил состав «Челси» прошлым летом, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В сезоне-2021/2022 нападающий провёл 44 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал две голевые передачи.