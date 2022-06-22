Сербский журналист заявил, что в ближайшее время в РПЛ будут чаще покупать местных игроков

Cербский журналист Александар Пекович предположил, что клубы Российской Премьер-Лиги начнут уделять более пристальное внимание игрокам из чемпионата Сербии в связи с осложнением ситуации с переходами игроков из других лиг.

«Российские клубы всегда интересовались качественными игроками из нашей страны — вспомните Видича или Ивановича. События на Украине, вероятно, повлияли на то, чтобы сербско-российские отношения стали ещё крепче. Сербам нравится играть в России, и я не удивлюсь, если найдутся не только игроки, но и тренеры, которые пойдут по пути Марко Николича.

Почему в последние годы сербов стало меньше? Я считаю, что проблема только в вас. В прошлом вы уделяли больше внимания игрокам с разных континентов, которым были нужны деньги и потенциальный успех на европейской арене. Убеждён, что в ближайшие годы вы будете ещё больше обращаться к нашим игрокам. Местная лига очень качественна, просто футболистам иногда нужен шанс. Так дайте его им! Классные игроки есть не только в «Црвене Звезде» или «Партизане». Их довольно много и в других клубах лиги — не только высшей, но и первой», — сказал Пекович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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