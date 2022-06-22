«Атлетико Минейро» хочет арендовать полузащитника «Шахтёра» с правом выкупа

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Педриньо может продолжить карьеру в Бразилии. «Атлетико Минейро» ведёт переговоры о годичной аренде футболиста и уже согласовал с ним условия личного соглашения, сообщает Goal.
Бразильский клуб рассчитывает иметь в контракте право выкупа, однако, по сообщениям издания, одним из препятствий трансфера может стать стоимость Педриньо – «Шахтёр» рассчитывает получить за него € 18 млн.
Педриньо стал игроком «Шахтёра» год назад, в июне 2021-го, подписав пятилетний контракт. Донецкий клуб приобрёл бразильца у «Бенфики». До переезда в Европу Педриньо выступал за «Коринтианс», в составе которого провёл 134 матча, забил 11 голов и становился чемпионом Бразилии (2017).
«Атлетико Минейро» в прошлом году во второй раз в истории выиграл национальный чемпионат. В текущем розыгрыше турнира состоялось 13 туров – команда замыкает топ-четвёрку, отставая от лидирующего «Палмейраса» на семь очков.
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