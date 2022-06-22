Унаи Эмери: Пау Торрес — игрок топ-уровня

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери охарактеризовал центрального защитника Пау Торреса, к которому проявляют интерес английские клубы во главе с «Манчестер Юнайтед».
«Пау Торрес – потрясающий игрок, на мой взгляд, топ-уровня. Я тренировал «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал» и никогда не видел такого центрального защитника, как он. Пау – футболист сборной Испании. Считаю, он сможет играть на самом высоком уровне в лучших командах Европы», – заявил Эмери в интервью Football.London.
Торрес перешёл в «Вильярреал» летом 2019 года из «Малаги». За это время он провёл в составе «жёлтой субмарины» 133 встречи и стал победителем Лиги Европы сезона-2020/2021. А в минувшем сезоне Пау отыграл 47 матчей во всех турнирах и вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.
«Вильярреал» обыграл «Барселону» и завоевал путёвку в ЛК:
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