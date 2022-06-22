Гол Малкома и незабитый пенальти Кротова — в обзоре матча «Зенита» с «Нижним Новгородом»

Накануне, во вторник, 21 июня, в матче Кубка Матч Премьер «Зенит» встречался с «Нижним Новгородом». Игра прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» в серии пенальти (1:1, 5:3 — по пенальти).

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с яркими моментами прошедшего матча.

На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Малком. Футболист подобрал отскок перед штрафной, развернулся и нанёс удар в дальний угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот. На 39-й минуте защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук забил ответный гол в ворота санкт-петербургского клуба. В серии пенальти успешнее оказались игроки «Зенита».

Таким образом, «Зенит» набрал два очка, на счету нижегородской команды одно очко. В турнире также принимают участие ЦСКА и «Сочи».