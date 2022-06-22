Спортивный директор «Севильи»: эту предсезонку я жду с нетерпением

Спортивный директор испанской «Севильи» Мончи выступил перед 4,5 тысячами болельщиков команды на мероприятии Fieles de Nervion.
«Прошло три года с тех пор, как я вернулся сюда из Рима. Думаю, мы пережили прекрасные моменты за это время. Но у нас были и сложные периоды, и сомнения в проекте. Три года назад я просил вашего доверия, поскольку это также был момент сомнения. Мы продали важных игроков – Сарабию, Бен-Йеддера, а те, кто приехал, были не так известны… У меня были сомнения, будет ли мой вклад в развитие этого клуба важным, однако вскоре они рассеялись, потому что очень сложно не находить мотивации, глядя на такой щит. Впереди предсезонка, которую я жду с нетерпением, в которой у меня ещё больше желания и энтузиазма. И я уже могу сказать вам, что итоги июня будут прекрасными», – цитирует Мончи официальный сайт «Севильи».
Отметим, что этим летом «Севилья» продала в «Астон Виллу» бразильского центрального защитника Диего Карлоса. Входящих трансферов, не считая возвращения футболистов по истечении арендных соглашений, клуб пока не совершал.
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