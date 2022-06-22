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«Истанбул Башакшехир» хочет выкупить защитника «Милана»

«Истанбул Башакшехир» хочет выкупить защитника «Милана»
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Турецкий «Истанбул Башакшехир» нацелен на то, чтобы подписать полноценный контракт с защитником «Милана» Лео Дуарте, сообщает TuttoMercatoWeb.

Бразилец играл за стамбульский клуб в течение полутора лет на правах аренды и провел 54 поединка во всех турнирах. Согласно информации источника, «Истанбул Башакшехир» желает воспользоваться правом выкупа Лео Дуарте и сформировал предложение на сумму порядка двух миллионов евро.

В данный момент соглашения нет, поскольку «россонери» желают получить больше, что было изначально оговорено в соглашении, однако ожидается, что итальянцы могут пойти на уступки. Стороны продолжают диалог и могут объявить о решении уже в ближайшие дни.

В сезоне-2021/22 чемпионом Турции стал «Трабзонспор», в то время как «Истанбул Башакшехир» финишировал четвёртым с отставанием от лидера в 16 очков. Серебряным призёром стал «Фенербахче», бронзовым – «Коньяспор».

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