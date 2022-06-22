Агент: сербы рады приезжать в РПЛ, топ-игроки могут усилить «Зенит» и ЦСКА

Сербский агент Боян Остожич рассказал о желании сербских футболистов выступать в чемпионате России.

«Понятно, что в условиях СВО (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ) мало кто готов ехать в Россию. Но к сербам это не относится – они рады приезжать в РПЛ. Игроки топ-уровня Сербии могут играть в «Зените», ЦСКА, «Краснодаре». Кстати, бывший футболист «Краснодара» Душан Анджелкович — сейчас спортивный директор «Црвены Звезды». Плюс в России такая ситуация, когда клубы явно не готовы платить большие деньги за переходы. В последние годы российские клубы ориентировались на рынок Южной Америки или Африки, незаслуженно обходя вниманием Сербию. Сейчас, думаю, ситуация изменится», — сказал Остожич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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