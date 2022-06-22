Американский защитник «Ромы» проведёт второй сезон подряд в аренде в Бельгии
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Бельгийский клуб «Вестерло» взял в аренду американского защитника «Ромы» Брайана Рейнолдса.
Договор с клубом будет рассчитан до конца сезона с правом выкупа. «Вестерло» стал победителем второго дивизиона Бельгии и обеспечил себе участие в главном дивизионе страны.
В минувшем сезоне Рейнолдс также играл в Бельгии. Зимой 2022 года он был арендован «Кортрейком», за который он сыграл девять матчей.
Американец является воспитанником фк «Даллас». 1 февраля 2021 года Рейнолдс отправился в «Рому» в шестимесячную аренду с последующим выкупом. По итогу был подписан контракт с итальянским клубом до 2025 года. 14 марта 2021 года дебютировал в составе «Ромы» в Серии А в игре с «Пармой», отыграв 30 минут основного времени матча.
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