Американский защитник «Ромы» проведёт второй сезон подряд в аренде в Бельгии

Бельгийский клуб «Вестерло» взял в аренду американского защитника «Ромы» Брайана Рейнолдса.



Договор с клубом будет рассчитан до конца сезона с правом выкупа. «Вестерло» стал победителем второго дивизиона Бельгии и обеспечил себе участие в главном дивизионе страны.



В минувшем сезоне Рейнолдс также играл в Бельгии. Зимой 2022 года он был арендован «Кортрейком», за который он сыграл девять матчей.

Американец является воспитанником фк «Даллас». 1 февраля 2021 года Рейнолдс отправился в «Рому» в шестимесячную аренду с последующим выкупом. По итогу был подписан контракт с итальянским клубом до 2025 года. 14 марта 2021 года дебютировал в составе «Ромы» в Серии А в игре с «Пармой», отыграв 30 минут основного времени матча.