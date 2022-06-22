Президент «ПСЖ» — «Реалу»: если вы недовольны, вам не нужно играть в Лиге чемпионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о слова президента «Реала» Флорнтино Переса о том, что проект Суперлиги ещё жив.
«Для меня проект Суперлиги уже мёртв. Но это тоже странно. «Реал» выиграл Лигу чемпионов и заслуженно, но, с одной стороны, они хотят выиграть её, празднуют это почти неделю, а с другой стороны, им не нравится там играть. Если вы недовольны, вам не нужно играть в Лиге чемпионов. Это лучшее соревнование в мире для всех, и я даже не знаю, почему испанские болельщики тоже против этого соревнования, но для меня Суперлига мертва», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был стать альтернативой Лиги чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
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