Агент: российские клубы интересуются сербами Милитичем и Вукадиновичем

Сербский агент Боян Остожич сообщил, что российские клубы проявляют интерес к защитнику «Партизана» Неманья Милитичу и полузащитнику «Воеводины» Милону Вукадиновичу.
«По моей информации, несколькими игроками действительно интересуются — в частности, Неманьей Милитичем из «Партизана» и Милоном Вукадиновичем из «Войеводины». Они сейчас привлекают внимание российских клубов. Но не знаю, перерастёт ли интерес во что-то большее», — — сказал Остожич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
В прошлом сезоне Милитич провёл 32 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету Вукадиновича 33 матча во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
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- 22 июня 2022
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