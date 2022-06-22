Агент: российские клубы интересуются сербами Милитичем и Вукадиновичем

Сербский агент Боян Остожич сообщил, что российские клубы проявляют интерес к защитнику «Партизана» Неманья Милитичу и полузащитнику «Воеводины» Милону Вукадиновичу.

«По моей информации, несколькими игроками действительно интересуются — в частности, Неманьей Милитичем из «Партизана» и Милоном Вукадиновичем из «Войеводины». Они сейчас привлекают внимание российских клубов. Но не знаю, перерастёт ли интерес во что-то большее», — — сказал Остожич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В прошлом сезоне Милитич провёл 32 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету Вукадиновича 33 матча во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Полностью статью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.