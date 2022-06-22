Рэмси рассчитывает получить € 4 млн от «Ювентуса» за расторжение контракта

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси хочет получить порядка € 4 млн от итальянского клуба за расторжение контракта. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Валлийский футболист получает € 7,3 млн в год по действующему соглашению с «Ювентусом», которое истекает летом 2023 года.

В зимнее трансферное окно минувшего сезона 31-летний игрок отправился в аренду в шотландский «Рейнджерс». Там он сыграл 13 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Вместе с клубом из Глазго Аарон Рэмси сумел пробиться в финал Лиги Европы, где «Рейнджерс» уступили франкфуртскому «Айнтрахту». Валлийский полузащитник не реализовал решающий 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти.