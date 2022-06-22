Стали известны детали возможной аренды Йовича в «Фиорентину»

«Фиорентина» находится на продвинутой стадии переговоров по переходу 24-летнего форварда «Реала» Луки Йовича на правах годичной аренды. Стороны пытаются прийти к.договорённости, но вопрос большой зарплаты нападающего – главное препятствие для завершения перехода. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.



По информации источника, «Фиорентина» запросила деление зарплаты Йовича в пропорции 50 к 50, что означало бы € 3 млн в год для каждой из сторон.



Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» летом 2019 года, сумма трансфера составила € 63 млн. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду – серб возвращался в стан «орлов» на вторую часть сезона-2020/2021.



В сезоне-2021/2022 Йович провёл 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.

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