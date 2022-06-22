Стали известны детали возможной аренды Йовича в «Фиорентину»

«Фиорентина» находится на продвинутой стадии переговоров по переходу 24-летнего форварда «Реала» Луки Йовича на правах годичной аренды. Стороны пытаются прийти к.договорённости, но вопрос большой зарплаты нападающего – главное препятствие для завершения перехода. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.
По информации источника, «Фиорентина» запросила деление зарплаты Йовича в пропорции 50 к 50, что означало бы € 3 млн в год для каждой из сторон.
Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» летом 2019 года, сумма трансфера составила € 63 млн. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду – серб возвращался в стан «орлов» на вторую часть сезона-2020/2021.
В сезоне-2021/2022 Йович провёл 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге:
- 22 июня 2022
-
11:04
-
11:01
-
10:57
-
10:43
-
10:40
-
10:39
-
10:33
-
10:17
-
10:15
-
10:08
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:42
-
09:36
-
09:35
-
09:34
-
09:25
-
09:19
-
09:05
-
08:45
-
08:15
-
07:30
-
06:40
-
05:07
-
04:18
-
03:56
-
02:04
-
01:55
-
01:37
-
01:14
-
00:52
-
00:49