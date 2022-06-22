Карпов: сборы с Федотовым в ЦСКА одни из самых сложных в плане тренировок и интенсивности

Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился мнением о тренировочных сборах, которые команда проводит под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.
«Перед первой утренней тренировкой он всегда поднимает настроение. Работа с фишками? Всё впереди. Для меня по сложности тренировок и интенсивности это одни из самых сложных сборов, что были», — сказал Вадим Карпов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.
- 22 июня 2022
-
11:04
-
11:01
-
10:57
-
10:43
-
10:40
-
10:39
-
10:33
-
10:17
-
10:15
-
10:08
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:42
-
09:36
-
09:35
-
09:34
-
09:25
-
09:19
-
09:05
-
08:45
-
08:15
-
07:30
-
06:40
-
05:07
-
04:18
-
03:56
-
02:04
-
01:55
-
01:37
-
01:14
-
00:52
-
00:49