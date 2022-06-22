Карпов: сборы с Федотовым в ЦСКА одни из самых сложных в плане тренировок и интенсивности

Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился мнением о тренировочных сборах, которые команда проводит под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.



«Перед первой утренней тренировкой он всегда поднимает настроение. Работа с фишками? Всё впереди. Для меня по сложности тренировок и интенсивности это одни из самых сложных сборов, что были», — сказал Вадим Карпов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».



Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.