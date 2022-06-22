Газинский: не совсем понимаю легионеров «Краснодара». Вот зачем уезжали Кайо и Рамирес?

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением об отъезде легионеров в прошлом сезоне.



«Не совсем понимаю легионеров «Краснодара», точнее, не всех. Ладно те, кто из Польши, Швеции — там больше всех возмущаются, но вот Кайо — чего он уехал? Не знаю деталей, но, видимо, были сложности с финансированием у клуба. Рамирес зачем уехал? Мог спокойно играть.



Кайо и Рамирес вернулись, вот и ответ. И зачем уходили? Спецоперация не закончилась, чего вы возвращаетесь, если вопрос был действительно именно в этом? А если не в этом, то возвращаемся к вопросу: зачем уходили?» — цитирует Газинского «Матч ТВ».



32-летний Газинский защищал цвета «Краснодара» с лета 2013 года. Хавбек провел за клуб 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 голевых передач.

Новость по теме «Краснодар» объявил об уходе Мартыновича, Газинского и Городова по окончании сезона