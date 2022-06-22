Антонио Рюдигер: никогда не слышал ничего плохого о «Реале»

Новичок «Реала», защитник Антонио Рюдигер рассказал, с кем из игроков общался перед трансфером в мадридский клуб.
«Я не слишком много говорил с Кроосом о «Реале», больше разговаривал с Ковачичем. Он сообщил множество вещей, потому что постоянно общается с Модричем. Он сказал мне: «Переходи туда и наслаждайся, это большой шаг для тебя». Я никогда не слышал ничего плохого о «Реале», — приводит слова Рюдигер пресс-служба мадридского клуба.
Напомним, 29-летний Рюдигер перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав с командой контракт на пять лет. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Лучшие камбэки «Реала» в международных матчах:
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