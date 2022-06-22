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«Аякс» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансферах двух игроков нидерландского клуба

«Аякс» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансферах двух игроков нидерландского клуба
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Игроки амстердамского «Аякса» полузащитник Антони и защитник Лисандро Мартинес не перейдут в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mirror.

Ранее сообщалось, что английский клуб заинтересован в услугах этих игроков, а представители манкунианцев даже вылетели в Нидерланды, чтобы обсудить последние детали перед переходом футболистов. Однако, как сообщается, «Аякс» не намерен расставаться сразу с двумя футболистами и рассматривает возможность продажи только одного игрока. Нидерландский клуб хочет сохранить конкурентоспособный состав перед началом следующего сезона.

В минувшем сезоне 24-летний Лисандро Мартинес провёл за «Аякс» 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт аргентинского защитника рассчитан до 2025 года.

Бразильский вингер Антони в минувшем сезоне провёл за «Аякс» 33 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. Контракт бразильского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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