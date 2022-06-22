«Арсенал» и «Ньюкасл» опережают «Манчестер Юнайтед» в гонке за Руисом

26-летний полузащитник «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис, наиболее вероятно, перейдёт в «Арсенал» или «Ньюкасл». «Манчестер Юнайтед» тоже заинтересован в приобретении футболиста. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, «Наполи» запрашивает примерно € 30 млн за своего футболиста, так как его контракт заканчивается по окончании следующего сезона.
Для главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты усиление центра поля является приоритетной задачей на летнее трансферное окно, а «Ньюкасл» уже делал предложение по Руису полгода назад.
Ранее Il Mattino стало известно, что итальянский клуб выставил Руиса на продажу из-за желания игрока покинуть Серию А.
В сезоне-2021/2022 Руис провёл 38 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять голевых передач.
- 22 июня 2022
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:57
-
10:43
-
10:40
-
10:39
-
10:33
-
10:17
-
10:15
-
10:08
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:42
-
09:36
-
09:35
-
09:34
-
09:25
-
09:19
-
09:05
-
08:45
-
08:15
-
07:30
-
06:40
-
05:07
-
04:18
-
03:56
-
02:04
-
01:55
-
01:37
-
01:14
-
00:52