«Арсенал» и «Ньюкасл» опережают «Манчестер Юнайтед» в гонке за Руисом

26-летний полузащитник «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис, наиболее вероятно, перейдёт в «Арсенал» или «Ньюкасл». «Манчестер Юнайтед» тоже заинтересован в приобретении футболиста. Об этом сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, «Наполи» запрашивает примерно € 30 млн за своего футболиста, так как его контракт заканчивается по окончании следующего сезона.



Для главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты усиление центра поля является приоритетной задачей на летнее трансферное окно, а «Ньюкасл» уже делал предложение по Руису полгода назад.



Ранее Il Mattino стало известно, что итальянский клуб выставил Руиса на продажу из-за желания игрока покинуть Серию А.



В сезоне-2021/2022 Руис провёл 38 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять голевых передач.