Павел Мамаев во второй раз стал отцом

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев стал отцом во второй раз. Накануне жена игрока Надежда Санько родила сына, которого супруги назвали Тимофеем.
«Тимофей, как же мы тебя ждали! Я настолько счастлива, что даже нет слов, чтобы описать моё состояние», — написала Санько на своей странице в соцсетях.
Напомним, Мамаев и Санько сыграли свадьбу в январе 2022 года. В апреле прошлого года Павел Мамаев развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой. В браке они прожили около восьми лет, у пары есть общая дочь.
Последним клубом Мамаева стали подмосковные «Химки», за которые он играл с января 2022 года. Павел покинул команду по окончании сезона-2021/2022. На его счету семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
- 22 июня 2022
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