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Павел Мамаев во второй раз стал отцом

Павел Мамаев во второй раз стал отцом
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Бывший футболист сборной России Павел Мамаев стал отцом во второй раз. Накануне жена игрока Надежда Санько родила сына, которого супруги назвали Тимофеем.

«Тимофей, как же мы тебя ждали! Я настолько счастлива, что даже нет слов, чтобы описать моё состояние», — написала Санько на своей странице в соцсетях.

Напомним, Мамаев и Санько сыграли свадьбу в январе 2022 года. В апреле прошлого года Павел Мамаев развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой. В браке они прожили около восьми лет, у пары есть общая дочь.

Последним клубом Мамаева стали подмосковные «Химки», за которые он играл с января 2022 года. Павел покинул команду по окончании сезона-2021/2022. На его счету семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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