Асенсио предпочитает перейти в «Милан», несмотря на предметный интерес «Ливерпуля»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио хочет перейти в «Милан», несмотря на то, что в услугах испанского игрока серьёзно заинтересован английский «Ливерпуль». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, Марко Асенсио склонен к переходу в «Милан», потому что считает, что в итальянском клубе он сможет получить больше игрового времени.

Марко Асенсио перешёл в мадридский «Реал» в 2015 году из «Мальорки». В минувшем сезоне испанский игрок провёл за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего испанского игрока в € 40 млн.