«Челси» объявил об уходе Марины Грановской

Спортивный директор «Челси» Марина Грановская покинула лондонский клуб, сообщает пресс-служба синих. При этом она продолжит помогать команде в течение нынешнего трансферного окна в той мере, в какой это необходимо для сопровождения трансферов.



Эту должность временно будет занимать новый совладелец «Челси» Тодд Боули. Он прокомментировал уход Марины Грановской из клуба: «Мы благодарим Марину за её многолетнюю безупречную работу в клубе и желаем ей всего наилучшего в её будущих начинаниях».



Напомним, Марина Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport. Грановской 47 лет. Она родилась в России и имеет российское и канадское гражданство.

Кто покинет «Челси» летом 2022 года: