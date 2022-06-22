«Челси» объявил об уходе Марины Грановской
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Спортивный директор «Челси» Марина Грановская покинула лондонский клуб, сообщает пресс-служба синих. При этом она продолжит помогать команде в течение нынешнего трансферного окна в той мере, в какой это необходимо для сопровождения трансферов.
Эту должность временно будет занимать новый совладелец «Челси» Тодд Боули. Он прокомментировал уход Марины Грановской из клуба: «Мы благодарим Марину за её многолетнюю безупречную работу в клубе и желаем ей всего наилучшего в её будущих начинаниях».
Напомним, Марина Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport. Грановской 47 лет. Она родилась в России и имеет российское и канадское гражданство.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года:
Новость по темеThe Telegraph: Грановская намерена покинуть «Челси»
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