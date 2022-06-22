Жерар Пике был замечен с новой девушкой в Стокгольме

Защитник «Барселоны» Жерар Пике появился в компании новой девушки в одном из стокгольмских ресторанов.



Пике прибыл в столицу Швеции на прошлой неделе для участия в спортивном мероприятии Brilliant Minds. Фото бывшего игрока сборной Испании и загадочной блондинки было опубликовано владелицей ресторана Катрин Житомирской.

Фото: соцсети Катрин Житомирской

Напомним, ранее в этом месяце колумбийская певица Шакира объявила о расставании с Пике. В СМИ сообщалось, что причиной расставания Пике и Шакиры стали измены футболиста. Пара находилась в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. У пары двое детей: Милан (девять лет) и Саша (шесть лет).

В сезоне-2021/2022 испанский защитник сыграл в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников.

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