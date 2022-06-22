Славиша Йоканович поделился впечатлениями от первого дня в «Динамо»
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Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился первыми впечатлениями от стадиона московского клуба, а также обратился к болельщикам.
«Длинная дорога. Сначала прилетел из Белграда в Стамбул, а оттуда отправился в Москву. Но для меня это радостные дни. Стадион «Динамо» — фантастический. Надеюсь, мы сможем играть здесь в красивый футбол, которым будут наслаждаться наши болельщики.
Я встретил множество новых людей, все очень добры ко мне. Они пытались показать мне максимум всего за несколько часов. Я готов общаться, слушать людей вокруг и приступать к работе. Я надеюсь, мы отлично поработаем и сделаем так, что болельщики будут гордиться нами и нашими результатами», — сказал Йоканович в интервью пресс-службе «Динамо».
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