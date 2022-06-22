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Кариус — о карьере в «Ливерпуле»: были взлёты и падения

Кариус — о карьере в «Ливерпуле»: были взлёты и падения
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Бывший голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился воспоминаниями о работе в английском клубе, а также высказался о планах на будущее.

«Были взлёты и падения. Это часть игры, это футбол, но я развиваюсь как личность. Моя решимость будет при мне в следующем клубе.

Я хочу выступать там, где мне будет хорошо. Клуб может быть в Германии или за границей. Я просто должен чувствовать хорошее отношение ко мне со стороны руководства команды. В ответ я буду проявлять аналогичное уважение», — приводит слова Кариуса beIN Sports.

Напомним, Кариус выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Контракт немецкого вратаря с английском клубом истёк летом 2022 года. В сезоне-2020/2021 Кариус выступал на правах аренды за берлинский «Унион».

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